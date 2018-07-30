РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. День Военно-морского флота России 29 июля отметили митингом и парадом офицеров в микрорайоне Купавна в подмосковной Балашихе, в мероприятиях поучаствовало порядка 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Праздничное мероприятие прошло в сквере «Слава Российскому Флоту» на территории бывшего военного городка ВМФ – микрорайона Купавна, основанного в 1939 году. В параде офицеров приняли участие военнослужащие войсковой части №65257 и филиала №3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко». – говорится в сообщении.

В праздничном мероприятии приняли участие около 300 человек. Заместитель председателя совета депутатов Балашихи Александр Дегтяренко передал жителям микрорайона, военнослужащим, ветеранам ВМФ и членам их семей поздравительный адрес главы городского округа Сергея Юрова.

«История возникновения, становления, развития Купавны неразрывно связана с развитием Военно-морского флота России. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался пункт подводного флота СССР. Сейчас в микрорайоне находится центральный военный госпиталь. Здесь проживает много ветеранов флота, военнослужащих, их семьи. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и благополучия», – отмечается в поздравительном обращении.

День Военно-морского флота установлен как памятная дата в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2006 году. Он отмечается в последнее воскресенье июля.