РИАМО – 30 июл. В России начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 «Руслан», разработки начнутся до 2027 года, сообщает РИА Новости.

Ан-124 «Руслан» – один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Его разработали в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.

«Они (разработки – ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений», — сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, в настоящее время парк имеющихся Ан-124 «Руслан» при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.

«Возобновление производства (самолетов «Руслан» - ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то ничего нового создаваться не будет, просто «отцифруем» Ан-124 с новыми двигателями», - отметил Борисов.

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов сказал, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 «Руслан», но пока никакого решения не принято.