РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Свыше 250 молодых жителей подмосковного Подольска приняли участие в форуме «Я – гражданин Подмосковья», который проходил с 9 по 29 июля в Егорьевске, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Ежегодный Московский областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» в этом (2018 году – ред.) году проходил с 9 по 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. Как и в прежние годы, он собрал несколько тысяч активных молодых людей от 18 до 35 лет, от Подольска в нем приняли участие более 250 молодых людей, организаторами и кураторами форума стали активисты Подольского союза молодежи», – говорится в сообщении.

Для молодых людей на форуме была организована не только образовательная часть, но и были открыты спортивные площадки. Так, команды из Подольска заняли первое место в игре в волейбол и в квесте.

Также на форуме была организована площадка, где молодые люди могли защитить свои проекты, которые они подали на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Кроме того, здесь можно было зарегистрировать проекты на президентские гранты.

Каждая из смен включала в себя следующие образовательные направления: «Арт-кластер» – для творческих личностей, связанных с искусством; «Гражданская активность» – для студентов, молодых парламентариев; Business Camp – для предпринимателей и новаторов; «Медиасфера» – для блогеров и журналистов; Lifestyle – для спортсменов, экологов, молодых тренеров и «ЯволонтерМО» – для добровольцев, активистов волонтерских движений.