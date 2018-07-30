РИАМО - 30 июл. Жилой комплекс в районе Бескудниково в Москве будет строить девелопер из Санкт-Петербурга Seven Suns Development, он выкупает проект у группы «Сумма», основатели которой братья Магомедовы в настоящее время находятся под следствием, пишет газета «Ведомости».

«Структура девелоперской компании Seven Suns Development выкупает у группы «Сумма» ее единственный девелоперский проект, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки: это многофункциональный комплекс площадью 259 тысяч квадратных метров, из которых 194,2 тысячи квадратных метров – жилье, а остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры», - говорится в статье.

Объект расположен в производственной зоне №49 «Бескудниково» на Илимской улице. Сделка уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время. Представитель «Суммы» от комментариев отказался. Представитель Seven Suns Development сообщил, что компании интересен данный проект: девелопер в ближайшее время готовится начать строительство в Московском регионе и разрабатывает несколько участков под застройку в Москве.

В решении Градостроительно-земельной комиссии Москвы сказано, что права на проект в зоне «Бескудниково» принадлежат фирме АО «Эверест»; в 2013 году тендерный комитет сообщал, что продал 49% «Эвереста» «Глобалэлектросервису», входящему в группу «Сумма».

Seven Suns Development, по данным с ее сайта, строит несколько жилых комплексов в Санкт-Петербурге.

Стоимость площадки в Бескудникове узнать не удалось. Один из риэлторов, занимавшийся продажей этого проекта, и один из претендентов на него рассказывали, что «Сумма» планирует выручить за участок примерно 2,2 миллиарда рублей. При этом, по мнению экспертов, еще 12-14 миллиардов рублей надо будет вложить в строительство многофункционального комплекса.

Владелец группы Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта 2018 года находятся под арестом. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении около 2,5 миллиардов рублей государственных средств. Значительная часть похищенного, по данным следствия, находится за рубежом. Всего в деле семь эпизодов о хищении. Один из них касается строительства в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу.