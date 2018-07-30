РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В подмосковном Подольске во дворе одного из домов на улице Юбилейная неизвестный мужчина кидался в припаркованные машины бутылками и оторвал иномарке зеркало, сообщил «РИАМО в Подольске» один из очевидчев происшествия.

«Ночью с 28 на 29 июля, приблизительно в 2:00, неизвестный мужчина в одних шортах, без обуви и без футболки, ходил по двору дома 13А на улице Юбилейная в Подольске и кидал стеклянные бутылки в машины. Одному из припаркованных автомобилей (иномарке – ред.) он оторвал боковое зеркало и разбросал его куски по аллее», – сказал очевидец.

Он отметил, что жители данного дома вызвали полицию. По словам мужчины, задержать нарушителя спокойствия до приезда сотрудников правоохранительных органов не удалось.