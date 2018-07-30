РИАМО - 30 июл. Полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в деревне Павлино подмосковного городского округа Балашиха, при этом изъято около 5,5 килограммов метилэфедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали 28-летнего уроженца Хабаровского края, подозреваемого в незаконном производстве наркотика.

«В ходе проведения обыска по месту временного проживания злоумышленника в одном из коттеджей, расположенных в деревне Павлино, полицейские обнаружили и изъяли два полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 3,5 килограммов. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли весы, противогазы, колбы, перчатки, а также другие необходимые предметы, используемые для производства наркотика», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчина пояснил, что изготавливал метилэфедрон «под заказ» в определенных объемах и закладывал его в тайники. В сутки злоумышленник мог изготовить до 10 килограммов наркотического средства.

«При проведении дальнейших мероприятий в лесном массиве оперативники обнаружили тайник с двумя свертками, внутри которых находился аналогичный наркотик общим весом более 2 килограммов. Всего сотрудниками полиции изъято свыше 5,5 килограммов метилэфедрона», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.