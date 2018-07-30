РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В подмосковном Подольске вечером иномарка сбила пешехода на перекрестке улиц Стекольникова и Большая Серпуховская, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожный инцидент произошел вечером 29 июля.

«Я проезжал 29 июля около 22:30 и в районе перекрестка улиц Стекольникова и Большая Серпуховская увидел ДТП: на земле лежал мужчина (пешеход – ред.) в бежевых шортах, а рядом стояла иномарка, похожая на Renault Logan. Пострадавший шевелился, поэтому думаю, что был жив», – сказал очевидец.

Он отметил, что на месте аварии было много людей. К месту происшествия ехала карета скорой медицинской помощи.