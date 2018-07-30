РИАМО - 30 июл. Доходный дом Бурениных на Нижней Красносельской улице в Москве взяли под охрану государства, дом выполнен в стиле неоклассицизма, а некоторые элементы декора его фасада — в редком для столицы романо-готическом стиле, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Доходный дом купцов Бурениных (Нижняя Красносельская улица, дом 23) признали объектом культурного наследия. Каменное четырехэтажное здание построено в 1915 году по проекту известного российского и советского архитектора Вячеслава Олтаржевского (1880–1966) — одного из авторов первой застройки ВДНХ. Дом предназначался для жильцов с высоким достатком, поэтому выделялся среди сооружений того времени», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, доходный дом Бурениных был возведен во время Первой мировой войны. Это одно из немногих исторических зданий на Нижней Красносельской улице. За более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажей.

«Даже сохранился световой фонарь над парадной лестницей дома. Облик дома определяют два симметричных эркера. Это архитектурное решение характерно для неоклассицизма. Некоторые декоративные элементы фасада выполнены в редком для Москвы романо-готическом стиле. Например, подъезд украшает геральдическая композиция со львами», - сказал Емельянов.

Как добавляется на сайте, в то же время декоративные украшения интерьеров практически полностью утрачены. Удалось сохранить лишь элементы декора потолка и вестибюля, фрагмент деревянного тамбура парадного входа и метлахскую плитку (керамическая плитка мелкого формата разнообразных форм и расцветок - ред.) лестничных площадок. На каждом этаже здания располагалось по две квартиры. На первом этаже находились парадная и черная лестницы.

«До конца 2000-х годов дом Бурениных был жилым, потом его расселили, и он несколько лет пустовал. Статус объекта культурного наследия обеспечил историческому зданию на Нижней Красносельской улице охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Здание запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать», - сообщается в материале.