РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Санитарный вертолет доставил мужчину с тяжелой травмой головы из Подольска в госпиталь имени Вишневского в Красногорск, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«В Московской области 29 июля из Подольска в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, который находится в Красногорске, госпитализировали мужчину в возрасте 33 лет, с тяжелой сочетанной травмой (травмой, выявленной в разных частях тела, после одного повреждающего фактора)», – говорится в сообщении.

Также в этот день на вертолете санавиации из Можайска госпитализировали маленькую девочку в возрасте двух лет с ожогом полости рта и руки. Ее доставили в Ромашково, а затем на машине скорой помощи в московскую детскую больницу.