РИАМО - 30 июл. Будущее человечества, права киборгов и колонизацию Марса обсудят на фестивале науки, искусства и технологий Geek Picnic 11 и 12 августа, который можно посетить в музее-заповеднике «Коломенское» бесплатно, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«На фестиваль науки, искусства и технологий Geek Picnic, который пройдет 11 и 12 августа в музее-заповеднике «Коломенское», в этом году можно будет прийти бесплатно. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию на сайте», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, главная тема мероприятия - «Эволюция человека». На фестивале поговорят о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, гражданских правах киборгов, городах будущего, цифровом бессмертии, колонизации Марса и Луны. Программа будет состоять из таких тематических блоков, как космос, биотехнологии, искусственный интеллект и техноэтика, блокчейн и криптовалюты, Science Art и других.

«Каждый день мы работаем, чтобы молодежи в нашем городе было интересно, комфортно жить, учиться и работать. Мы поддерживаем проекты, повышающие доступность научного знания для москвичей. Одним из таких проектов безусловно является Geek Picnic, и мы рады подарить бесплатный вход на фестиваль всем желающим», — прокомментировал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Ожидается, что на фестиваль придут более 30 тысяч гостей. Они смогут послушать известных ученых, футурологов и популяризаторов науки. Среди них историк и основатель Общества скептиков Майкл Шермер, автор книги «Последнее изобретение человечества» Джеймс Баррат, автор бестселлера «Все лгут» и колумнист The New York Times Сет Стивенс-Давидовиц. Подробное расписание опубликовано на сайте фестиваля.