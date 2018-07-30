РИАМО - 30 июл. Утраченный полвека назад монумент, изображающий литовских рабочего и колхозницу, который украшал павильон «Химия» на ВДНХ, воссоздают по архивным фотографиям и чертежам, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«Спустя полвека на ВДНХ возвратится скульптурная композиция «Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР», венчавшая до 1964 года здание павильона №6 «Химия». Утраченный монумент воссоздает московский скульптор Александр Ноздрин по архивным фотографиям и чертежам», - говорится в сообщении.

После завершения работ гости ВДНХ смогут увидеть композицию такой, какой ее задумывали скульпторы Ю.П. Колесников и А.Д. Степаньян. Оригинальный монумент состоял из фигур колхозницы в национальном литовском костюме, а также рабочего в комбинезоне и с гаечным ключом в руке. Между ними на постаменте высились серп и молот, обрамленные колосьями и дубовыми листьями.

Высота скульптурной композиции составит около 3,5 метров, а высота самих фигур рабочего и колхозницы — приблизительно 3 метра. Определить точные габариты подлинника помог метод фотограмметрии. Работа по воссозданию утраченной скульптуры заняла больше полугода. За это время по архивным снимкам определили точные размеры утраченных элементов, исследовали кровлю павильона — место, на которое после реставрации поместят воссозданный монумент, а также подготовили проект архитектурного решения и начали работы по лепке.

«В реставрационной мастерской уже готовы их мягкие модели из глины. Сразу после формовки они будут отлиты в бетоне и смонтированы на стальном каркасе», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, летом 2017 года, когда началась реставрация павильона «Химия», на фасадах здания обнаружили скрытые за кирпичной кладкой два барельефа. На одном изображены доярка и свинарка, на другом — агрономы с урожаем. В середине 1960-х скульптуры заложили кирпичом.

«Позже реставраторы сделали еще одно открытие. На торцевой части одного из барельефов они обнаружили указание авторов скульптурных композиций на литовском языке — известного скульптура Юозаса Кедайниса, скульптора и графика Ядвиги Мозурайте-Клямкене, скульптора и художника по керамике Йонаса Микенаса и художника-керамиста Миколаса Врубляускаса. В настоящий момент реставрация барельефов завершена, уже сейчас посетители выставочного комплекса могут ими полюбоваться», - добавил Емельянов.

Построенный в 1954 году павильон №6 изначально представлял Литовскую ССР. Там располагались стенды лучших колхозов и коневодческих ферм, фотографии, панно с историей Литвы, а также достижения республики в области здравоохранения, науки и культуры. В первой половине 1960-х годов некоторые элементы оформления фасадов и интерьеров были утрачены в связи с изменением общей тематики экспозиции. В числе утраченных скульптурных элементов оказалась и работа Степаньяна и Колесникова «Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР».

В настоящее время павильон №6 передан в аренду Абхазии. Планируется, что с окончанием реставрационных работ в павильоне откроются абхазский торгово-выставочный центр и экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни.