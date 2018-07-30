РИАМО - 30 июл. В Москве реализуется программа «Я выбираю здоровое будущее!», которая направлена на раннее выявление рака молочной железы и яичников, а также рака предстательной железы, с 7 июля анализ крови на выявление онкологических заболеваний сделали 16 тысяч женщин и 4 тысячи мужчин, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«За первый месяц проведения масштабной программы по ранней диагностике рака «Я выбираю здоровье», которая продлится до 22 сентября, бесплатный онкоскрининг прошли более 20 тысяч горожан. Проект направлен на ранее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, женщины сдают анализ на наличие предрасположенности к раку молочной железы и яичников, а мужчины — на наличие признаков рака предстательной железы. Обследование можно пройти по субботам в одной из городских поликлиник в любом округе Москвы.

«За четыре субботы в наши поликлиники пришли 16 тысяч женщин и порядка четырех тысяч мужчин. Традиционно женщины более активно участвуют в программе. Мы призываем мужчин также заботиться о своем здоровье и использовать возможность сделать анализ быстро и рядом с домом. Важно отметить, что выявление злокачественных опухолей на начальных стадиях позволяет в большинстве случаев вылечить заболевание полностью», - отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, программу по ранней диагностике рака «Я выбираю здоровое будущее!» специально проводят по субботам с 08:00, чтобы все желающие смогли прийти и сдать кровь на анализ. Вся процедура занимает не более 30 минут. Предварительная запись и направление врача не требуются. У женщин на предрасположенность к раку молочной железы и яичников указывает наличие мутаций генов BRCA1 и BRCA2. На признаки рака предстательной железы у мужчин — повышенный уровень ПСА (простатического специфического антигена).

«Жители столицы могут выбрать любые удобные дату и место для проведения обследования. Результаты анализов обрабатываются приблизительно полтора месяца. Их можно получить по электронной почте либо в поликлинике по месту прикрепления. Если исследования покажут отклонения от нормы, мужчин пригласят на консультацию в поликлинику, а женщин — в клинику женского здоровья Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. Вся информация строго конфиденциальна», - значится в материале.

Проект «Я выбираю здоровое будущее!», направленный на раннюю диагностику онкозаболеваний, впервые был запущен в марте этого года. Тогда за два дня, 17 и 18 марта, бесплатное обследование в 10 столичных поликлиниках прошли около 16 тысяч человек — более 3,6 тысячи мужчин и порядка 12 тысяч женщин. По результатам онкоскрининга рак предстательной железы был диагностирован у 47 мужчин (у 39 из них на ранней стадии); 45 мужчинам уже назначено лечение, а 17 человек успешно прооперированы.

«Мутации гена BRCA, которые могут спровоцировать рак молочной железы и яичников, выявлены у 43 женщин. Их направили в клинику женского здоровья Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. 20 пациенток уже получили медицинскую консультацию. В двух случаях был диагностирован рак молочной железы. Сейчас женщины проходят необходимое лечение», - заключается на сайте.