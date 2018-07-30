РИАМО - 30 июл. Реставраторы воссоздали утраченные интерьеры монашеских келий XVII века в столичном районе Зарядье, вернув утраченный облик братскому корпусу Знаменского монастыря, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории Знаменского монастыря отреставрировали братский корпус XVII века. Это каменный дом с деревянной кровлей, в котором были размещены двухэтажные монашеские кельи. Его построили костромские мастера Федор Григорьев и Георгий Анисимов в 1684–1689 годах», - говорится в сообщении.

Здание является памятником архитектуры федерального значения. Специалисты привели в порядок фасады, восстановили утраченные интерьеры и проложили современные коммуникации. В братском корпусе возвращен вход с западной стороны, а вход с северной, напротив, заложен. Реставраторы привели в порядок оконные решетки, отреставрировали медные дымники на дымоходах, а также лестницу и мостик с улицы Варварки, ведущие к зданию.

«Закончилась комплексная реставрация братского корпуса, которая проходила в два этапа: в прошлом году полностью отреставрировали фасады, а в этом — интерьеры здания. Наши эксперты оценили и приняли проделанную работу. Облик здания теперь соответствует тому, который был в начале прошлого века», - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В ходе реставрационных работ укрепили фундамент дома, восстановили кирпичную кладку, обновили штукатурку. Восстановлены треугольные фронтоны, венчающие окна келий, и межэтажные карнизы. Деревянная кровля и другие элементы здания обработаны растворами, которые защитят их от преждевременного разрушения или воздействия огня. Внутри братского корпуса также воссоздали оригинальные интерьеры — деревянный пол, внутренние двери, дверные откосы и оконные проемы.

Строения на территории Знаменского монастыря на Старом государевом дворе за свою историю неоднократно разрушались и восстанавливались. Так, во время Отечественной войны 1812 года наполеоновские солдаты разграбили монастырь, однако в нижней его части оставалась возможность проводить богослужения. После войны восстановлением комплекса занимался архитектор Дмитрий Борисов.

«В 1908-1909 годах братский корпус был продан под доходный дом. После того как к зданию пристроили два этажа, монастырские кельи практически утратили свой исторический облик. Восстановлением корпуса занялись уже во второй половине XX века: во время проектирования гостиницы «Россия» было принято решение отреставрировать самые интересные памятники архитектуры исторического района Зарядье. Работы проводились неоднократно с середины 1970-х годов до начала 2000-х», - уточняется на сайте.

В настоящее время в братском корпусе Знаменского монастыря размещается московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Здание принадлежит Русской православной церкви.