РИАМО - 30 июл. Застройщик жилого комплекса «Невский», расположенного на улице Адмирала Макарова на севере Москвы, получил разрешение на продажи по договорам долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО «АДМ» (входит в концерн «КРОСТ»), которое возводит жилой комплекс «Невский». Компания может приступить к реализации квартир в пятом и шестом корпусах жилого комплекса», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В состав ЖК «Невский» войдут несколько жилых корпусов, апартаменты, детский сад, подземный паркинг и так далее.

Тимофеев подчеркнул, что в рамках закона о долевом строительстве, ООО «АДМ» обязан вносить в компенсационный фонд платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

Согласно закону №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

С начала 2018 года в комитет поступило 302 заявления на получение ЗОС, по 165 из них выдано положительное заключение. Оставшиеся заявки направляются застройщику на доработку и устранение выявленных специалистами комитета недочетов. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение ЗОС. В настоящее время Москомстройинвест рассматривает 24 заявки.