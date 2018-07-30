РИАМО - 30 июл. Популярность автостанций Москвы возросла благодаря новому качеству обслуживания, на территории автовокзалов работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Более 3,7 миллиона пассажиров воспользовались городскими автовокзалами с начала года. Это на пять процентов больше, чем за такой же период прошлого года - тогда с автостанций «Мосгортранса» отправились 3,5 миллиона пассажиров», - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, востребованность городских автовокзалов растет благодаря большому количеству удобных автобусных маршрутов и различным дополнительным пассажирским сервисам. С начала года автостанции отправили более 200 тысяч рейсов.

«Мосгортранс» обслуживает автостанции «Варшавская», «ВДНХ», «Верхние Лихоборы», «Красногвардейская», «Новогиреево», «Орехово» (временно закрыта на реконструкцию), «Теплый Стан», «Тушинская» и международный автовокзал «Южные Ворота». Пассажирам доступны более 260 междугородних и международных направлений, среди которых наибольшей популярностью пользуются рейсы в Тульскую, Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области», - добавляется в сообщении.

Как отмечается в материале, на территории станций работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi. Автостанции «Варшавская», «Красногвардейская» и автовокзал «Южные Ворота» работают круглосуточно.

«Адреса автостанций, информацию о продаже билетов и необходимых для проезда документах можно узнать на сайте «Мосгортранса», по круглосуточному телефону контакт-центра: +7 (499) 940-08-43, а также в паблик-чате «Автовокзалы Москвы» в Viber», - заключается в материале.