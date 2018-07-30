РИАМО - 30 июл. Полицейский, которого автомобиль «Газель» сбил на Московской кольцевой автодороге, скончался в одной из столичных больниц, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Около 20:40 29 июля на 77-м километре МКАД в районе съезда с трассы М-11 водитель, управляя «Газелью», совершил наезд на дежурившего там инспектора. Сотрудник полиции был незамедлительно доставлен в одну из больниц, но в результате полученных травм инспектор позже скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель «Газели» задержан на месте ДТП. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Видео с места ДТП с полицейским на МКАД >>