РИАМО - 30 июл. Три человека, пострадавшие в аварии с участием автобуса в подмосковном Домодедове, остаются в пункте временного размещения, 11 человек уже его покинули, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Авария произошла на трассе А-107 около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 28 человек, в том числе четверо детей, все жители Ижевска. 14 человек были размещены в пункте временного размещения в деревне Кутузово подмосковного Домодедова.

«Двадцать девятого июля в 12:50 11 человек из ПВР убыли на автобусе на Казанский вокзал города Москвы для дальнейшего убытия в 17:38 на поезде №026Г Москва - Ижевск в город Ижевск. В ПВР находятся три человека (взрослые). Планируют убывать самостоятельно», - говорится в сообщении.

С автобазы министерства культуры Удмуртской Республики в городе Ижевск 29 июля в ПВР отправлены два микроавтобуса за вещами артистов и пассажиров, возможно выписанных к этому времени из лечебных учреждений.

Все в аварии пострадали 24 человека. В автобусе, направлявшемся в Ижевск, находился музыкальный ансамбль.