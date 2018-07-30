РИАМО - 30 июл. Дизайн-проекты нового архитектурного облика семи наземных станций Филевской линии метро согласовали в Москомархитектуре, это станции «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская» и «Студенческая», сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Капитальный ремонт участка «Кунцевская» — «Студенческая» проводится с учетом последних современных тенденций в мире строительства. На обновленных платформах появятся тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение, информационные стелы и многое другое. Облик, безопасность и комфорт наземных станций Филевской линии метро будут существенно улучшены», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, источником вдохновения для архитекторов служили названия станций. Так, на станции «Кутузовская» пассажиры уже сегодня могут обратить внимание на тематические панно, посвященные Отечественной войне 1812 года. Прогуливаясь по перрону в ожидании поезда, можно увидеть портреты прославленных полководцев и солдат русской армии, победившей Наполеона. Университетским наукам и дисциплинам посвятили тематические панно на станции метро «Студенческая».

«Для станции «Студенческая» художники разрабатывали специальные картины — символы. Каждое изображение представляет свою науку или университетскую дисциплину. Например, микроскоп символизирует биологию, греческая скульптура — философию, весы — юриспруденцию, маскарадные маски — театральное искусство, счеты — математику, а подъемный кран — строительство и инженерное дело», — пояснил Кузнецов.

Как добавляется на сайте, дизайнерские панно в стиле абстракционизма украсят сразу две станции — «Багратионовскую» и «Пионерскую». Фасады и пассажирскую зону станций облицуют алюминием и гранитом светлых тонов. Стеклянные фасады получат наземные вестибюли станций «Кунцевская», «Фили» и «Филевский парк». Прозрачными сделаны и стены на платформе станции «Фили».

«Сегодня на станциях Филевской линии, построенных по стандартам середины XX века, меняют прослужившие почти 60 лет инженерные системы, кровельные навесы, а также укрепляют фундамент вестибюлей и платформ. После завершения капремонта станции будут отвечать современным стандартам обслуживания и перевозки пассажиров. Здесь появятся новая навигация, расширенные навесы над платформами, современные турникеты. Все семь станций наземного участка станут доступны для маломобильных граждан», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Как отмечается в материале, Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Первые поезда по ней запустили в 1958 году. За долгие годы эксплуатации конструкции станций постепенно разрушались под воздействием погодных условий и других внешних факторов.

«Это единственная в Москве линия метрополитена, большая часть которой проложена по земле. Эксплуатационная длина линии от «Александровского сада» до «Кунцевской» составляет 12,1 километра, еще 2,8 километра — длина ответвления до «Международной». Совокупная протяженность наземных участков — около восьми километров. На поверхности расположены семь из 13 станций «голубой» ветки. Все семь открытых станций Филевской линии спроектировал архитектор Римидалв Погребной (родители архитектора, пламенные революционеры, назвали своего сына перевернутым именем Ленина)», - заключается на сайте.