РИАМО - 30 июл. Московские врачи приглашают женщин, родителей, у которых есть дети с различными заболеваниями, будущих мам и всех, кто заботится о своем здоровье, на бесплатные лекции, обследования и консультации, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Столичные больницы и медицинские центры проведут в августе дни открытых дверей. Московские врачи приглашают горожан на бесплатные обследования, занятия и консультации», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, принять участие в акции сможет любой желающий. Особое внимание уделят женщинам, будущим мамам и родителям, у которых есть дети с различными заболеваниями.

«В рамках проекта департамента здравоохранения «Входите, открыто!» московские врачи подготовили более 150 полезных мероприятий для москвичей, посетить которые смогут все желающие. Так, в августе около 20 клиник проведут дни открытых дверей для родителей и пар, готовящихся к рождению ребенка. Более 80 мероприятий состоится только для будущих мам — курсы, консультации, экскурсии по роддомам и лекции для беременных», — отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, в столичных больницах пройдут школы для пациентов по различным профилям. В рамках каждого мероприятия можно будет получить консультацию специалиста и задать все интересующие вопросы

«В городской клинической больнице №51 день открытых дверей состоится в гинекологическом отделении. Здесь 3 августа с 13:00 до 16:00 будут консультировать женщин, которые страдают патологиями половых органов, бесплодием и другими заболеваниями. Городская клиническая больница находится по адресу: улица Алябьева, дом 7/33, корпус 2. Гинекологическое отделение расположено на пятом этаже», - добавляется в сообщении.

День открытых дверей в гинекологическом отделении №1 городской клинической больницы №13 состоится 9 августа. С 14:00 до 16:00 заведующий отделением Феликс Григорян проведет консультации и расскажет, как работает лечебное учреждение. Больница располагается по адресу: улица Велозаводская, дом 1/1. Гинекологическое отделение находится в хирургическом корпусе на пятом этаже.

«Родильный дом городской клинической больницы Д.Д. Плетнева приглашает будущих мам и их родственников на экскурсии. Они состоятся 1, 8, 15, 22 и 25 августа. Начало в 16:00. Врачи покажут будущим мамам, в каких условиях появляются на свет малыши в родильном доме. Больница находится по адресу: улица Верхняя Первомайская, дом 57», - добавляется в материале.

Акушерский филиал №1 городской клинической больницы №13 приглашает женщин на занятие по грудному кормлению. Оно начнется 9 августа в 13:00. Будущим мамам покажут, как правильно кормить грудью, а также расскажут об УЗИ при беременности и проведут экскурсию. Акушерский филиал №1 находится по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 3. Занятие пройдет в конференц-зале.

«Врачи городской клинической больницы имени В.В. Виноградова приглашают всех желающих в парк 70-летия Победы. На Болотниковской улице, напротив дома 15, можно получить консультацию кардиолога и невролога. Также всем желающим измерят давление и определят уровень сахара в крови. Встреча пройдет 2 августа с 18:00 до 20:00», - заключается на сайте.