РИАМО - 30 июл. В поселке Тучково подмосковного Рузского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы для жизни находка не представляет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Как отмечается в материале, боеприпас обнаружили в поселке Тучково Рузского округа.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Руза поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве минометного снаряда времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на понедельник.