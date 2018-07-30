РИАМО - 30 июл. Интернет теперь доступен более чем 60 тысячам пассажиров, которые ежедневно ездят по первому участку нового кольца столичной подземки, сеть работает во всех 18 поездах, курсирующих между станциями «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр», сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«В поездах Большой кольцевой линии Московского метрополитена заработал бесплатный Wi-Fi. Первый участок нового кольца столичной подземки — станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр» — открыли в феврале этого года», - говорится в сообщении.

Как добавил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ежедневно поезда на Большой кольцевой линии перевозят более 60 тысяч пассажиров. Сеть работает на всех перегонах линии — от «Петровского парка» до «Делового центра».

«Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более двух миллионов пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Сейчас 96% транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi», — отметил Ликсутов.

Как добавляется на сайте, в тоннелях установили 40 базовых станций и проложили 40 километров кабеля. Точками доступа оборудованы все 18 поездов, которые следуют по линии. Максимальная скорость интернета в каждом из них — 150 мегабит в секунду, это позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

«С открытием новых станций Большой кольцевой линии сеть Wi-Fi здесь также будет расширяться. Чтобы подключиться к бесплатному интернету в метро, нужно выбрать в списке доступных сетей MT_FREE, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на портале mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом», - уточняется в материале.