РИАМО - 30 июл. За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 16 возгораний, для их ликвидации привлекли около 170 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Пожаров - 16. Спасены двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 168 человек, 56 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раз, при этом они спасли 21 человека.

Происшествий на водных объектах, а также случаев горения сухой травы не зафиксировано.