РИАМО - 30 июл. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона. Ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 24-26, по области 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.

Специалисты отмечают, что погода в Москве и Подмосковье для большинства метеочувствительных людей будет довольно комфортной. Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе будут в пределах климатической нормы.

«Даже в дневные часы сохранятся условия термического комфорта. При этом для метеозависимых людей внешним фактором, при котором возможно развитие метеопатических реакций и симптомов недомогания, может стать повышенный фон атмосферного давления», - отмечается в материале.

У лиц с сосудистыми нарушениями могут усилиться симптомы недомогания, повышаться или понижаться артериальное давление, появиться головные боли или неприятные ощущения в области сердца и другие признаки ухудшения самочувствия, что потребует поддержки организма и медикаментозной коррекции.

По мнению специалистов, летом организм находится на максимуме физических возможностей, даже метеозависимые люди в летний период гораздо реже отмечают ухудшение самочувствия. Поэтому необходимо воспользоваться прекрасной летней порой для укрепления здоровья. Например, ходьба босиком по траве или мелкой гальке на берегу будут способствовать тренировке рецепторов подошвы и оказывать закаливающее действие. Также прогулки на свежем воздухе положительно скажутся на функции дыхания, повысят снабжение организма кислородом и улучшат деятельность сердца и сосудов.

«Дозированные солнечные ванны в утренние или вечерние часы являются активными процедурами и оказывают выраженное положительное влияние на процессы обмена, происходит активация метаболических процессов, улучшается деятельность нервной системы, такие же положительные сдвиги происходят и при приеме воздушных ванн, которые особенно мощное действие оказывают на кожу, а все вместе является прекрасным фоном, на котором происходит нормализация психоэмоционального статуса», - заключается в сообщении.