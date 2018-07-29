РИАМО - 29 июл. Очевидцы сообщили о человеке в крови возле железнодорожной платформы «Марк» в столице, мужчину госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 16:32 28 июля в службу «02» от граждан поступило сообщение о человеке в крови по адресу: улица Вагоноремонтная, дом 2В, корпус 4, у железнодорожной платформы «Марк». Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с закрытым перелом нижней челюсти, переломом костей носа, открытыми ранами подбородка, теменной области, в состоянии алкогольного опьянения обнаружен неработающий мужчина 1977 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован в реанимацию. 28 июля в 23:43 из медучреждения поступила телефонограмма о том, что в 19:15 мужчина скончался.

Собеседник агентства уточнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проверку по данному факту проводит следователь.