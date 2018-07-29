РИАМО - 29 июл. На Филевской набережной столицы произошла драка, в ходе которой неизвестный мужчина ранил оппонента ножом в живот, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 28 июля в 17:32 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о ножевом ранении на Филевской набережной.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 28 июля в 17:00 у дома №26 по улице Большая Филевская неизвестный в ходе конфликта, переросшего в драку, предметом, похожим на нож, нанес удар в область живота неработающему мужчине 1983 года рождения, зарегистрированному на улице Студенческая», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший нарядом скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением живота госпитализирован в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводит отдел уголовного розыска, заключил представитель пресс-службы.