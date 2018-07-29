РИАМО - 29 июл. В строящемся храме в честь святого равноапостольного великого князя Владимира в подмосковной Балашихе в воскресенье прошло торжественное богослужение ко дню памяти святого и ко Дню Крещения Руси, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В богослужении принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Литургию провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Богослужение посетили глава городского округа Сергей Юров, благочинный церквей Балашихинского округа, протоиерей Димитрий Мурзюков, настоятель храма Максим Беликов, а также сотни жителей Балашихи и военнослужащие дивизии имени Дзержинского», — говорится в сообщении.

По окончании богослужения Ювеналий благословил военнослужащих дивизии имени Ф.Э. Дзержинского и подарил каждому иконки с равноапостольным князем Владимиром.

В конце 2016 года в Балашихе прошла установка и освящение закладного камня под строительство храмового комплекса в честь святого великого князя Владимира. По словам Брынцалова, «место под строительство храма было выбрано неслучайно, ведь именно здесь базируется дивизия имени Дзержинского, а князь Владимир всегда считался покровителем внутренних войск».

На данный момент выполнены строительные работы нулевого цикла с устройством дренажа, конструктив храма, завершены монолитные работы, кирпичная кладка, выполняются кровельные работы. Стоимость строительства храмового комплекса составляет более 450 миллионов рублей. Брынцалов отметил, что «к концу следующего года строительство завершится, и двери Храма святого равноапостольного великого князя Владимира ежедневно будут открыты для всех прихожан».

«В Подмосковье более 1,5 тысяч храмов и святых обителей. Многие из них, к сожалению, требуют восстановления, и эта работа в Московской области активно ведется в тесном сотрудничестве с Московской епархией. Это наше наследие, наша гордость и огромная ценность для всех россиян», — подчеркнул Брынцалов.

Годовщина Крещения Руси отмечалась в России 28 июля. Так, в Москве в этот день тысячи верующих прошли Крестным ходом к памятнику князю Владимиру от Соборной площади Кремля.