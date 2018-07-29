РИАМО – 29 июл. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что футболисты сборной России заслужили присвоение им званий заслуженных мастеров спорта, она добавила, что в футболе царит сумасшедшая конкуренция, сообщает «Чемпионат.com».

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского, также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава. Министерство спорта РФ присвоило футболистам звания заслуженных мастеров спорта.

«Если по правилам, то, конечно, давать заслуженных мастеров спорта не надо было, но есть исключения. Мы понимаем, что они столько лет вообще не могли дойти до 1/4 финала чемпионата мира. За их поведение, за их самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили это звание, даже если про это не написано в правилах», — сказала Журова.

Она добавила, что хотя они не выиграли Олимпиаду или чемпионат мира, но достаточно было причин, чтобы дать им звание ЗМС.

«Надо понимать, что представителю одного вида спорта легче может достаться это звание, чем другому, просто потому что меньше конкуренция. Но в футболе сумасшедшая конкуренция. Несомненно, всем спортсменам тяжело что-то выиграть, но такой конкуренции, как в футболе, нет ни в одном виде спорта. Именно поэтому футболисты справедливо получили звание заслуженных мастеров спорта», — добавила Журова.

Ранее российские спортсмены раскритиковали присвоение футболистам национальной сборной званий заслуженных мастеров спорта. С такими заявлениями выступили серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, волейболист, доигровщик казанского «Зенита» и мастер спорта международного класса Алексей Спиридонов, волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский.