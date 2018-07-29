РИАМО - 29 июл. В столице 30 июля ожидается сильный ветер со скоростью 10 метров в секунду, другие опасные погодные явления на этот день не прогнозируются, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет), 30 июля 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 29 июля на 30 июля 15-17 градусов, в центре города 18-20 градусов, днем 30 июля 24-26 градусов. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Другие опасные погодные и неблагоприятные природные явления 30 июля в Москве не прогнозируются.

«На территории города Москвы на 30 июля 2018 года прогнозируются ЧС не выше локального и местного уровней», — уточняется в сообщении.

Геомагнитная активность на 30 июля 2018 года прогнозируется в один-два балла. Данная геомагнитная обстановка не является провоцирующей чрезвычайные ситуации.