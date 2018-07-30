РИАМО - 30 июл. Слушание по делу в отношении медэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил 2,7% алкоголя в крови погибшего мальчика в ДТП в подмосковной Балашихе, пройдет в понедельник.

Слушание состоится в Железнодорожном суде в 14:00, оно пройдет в закрытом режиме.

В апреле 2017 года во дворе дома 39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову было поручено проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови, в нарушение установленного порядка, он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании.

Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.