РИАМО - 30 июл. В районе улицы Зорге в столице с понедельника до 31 августа ограничат движение по одной полосе из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Проектируемый проезд №2169 от дома №19 до дома №17, строение 2, по улице Зорге. Участок 2: Проектируемый проезд №2169 в районе дома 19 по улице Зорге. Период: с 30 июля по 31 августа круглосуточно», – говорится в сообщении.

Ограничения коснутся одной полосы. Такие меры вводятся из-за реконструкции инженерных сетей на улице Зорге.