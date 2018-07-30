РИАМО - 30 июл. На станции «Кунцевская» Филевской линии столичной подземки закроют часть платформы, о временном порядке проезда пассажиров проинформируют информационные листы, размещенные на дверях вагонов поездов, и объявления машинистов, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«С 30 июля 2018 года временно закрыта часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии. Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход», — говорится в сообщении.

Поезда «Русич», следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров. Поезда «Москва» не будут открывать двери последних трех вагонов. Разница в количестве открываемых дверей в поездах «Русич» и «Москва» на станции «Кунцевская» связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.

«О временном порядке проезда пассажиров проинформируют информационные листы, размещенные на дверях вагонов поездов, объявления машинистов», — добавляется в сообщении.

На станции «Кунцевская» продолжается ремонт. Работы проводятся ежедневно. Временно вход и выход к платформе осуществляются только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.

Филевская линия – одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте.