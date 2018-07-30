РИАМО - 30 июл. В Подмосковье в понедельник пройдет техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«Тридцатого июля с 11:00 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная техническая проверка региональной системы оповещения Московской области (РСО) и с 12:00 до 13:00 комплексная техническая проверка комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области (КСЭОН) путем задействования электросирен, стоек циркулярного вызова, радиотрансляционных узлов и передачи речевых сообщений по сетям эфирного телевидения и радиовещания», – говорится в сообщении.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры, настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

В настоящее время КСЭОН в Подмосковье введена в постоянную эксплуатацию – в конце 2016 года были завершены все пусконаладочные работы и успешно проведены приемочные испытания. В рамках модернизации КСЭОН в Подмосковье было установлено современное цифровое оборудование, в том числе сирены, а также новое программное обеспечение.