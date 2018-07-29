РИАМО - 29 июл. В ходе ссоры мужчина ранил ножом своего оппонента в деревне Кузяево Раменского района Подмосковья, пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 13:10 28 июля в Раменском районе, деревня Кузяево, улица Железнодорожная, бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Раменская ЦРБ» с проникающим ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1993 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел мужчина 1996 года рождения.

«Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - уточнил представитель пресс-службы.

Он добавил, что по данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».