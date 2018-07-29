РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В парке имени Талалихина в Подольске проведут турнир по воркауту 12 августа, мероприятие будет посвящено Дню физкультурника, принять в нем участие смогут все желающие, сообщается в группе «День физкультурника - 2018 (городской округ Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина в Подольске 12 августа проведут спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа. В программе будет турнир по воркауту (в дисциплинах двоеборье и фристайл), русский жим, гиревой спорт, различные показательные выступления и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 11:00. Посетить спортивную программу и принять в ней участие смогут бесплатно все желающие.