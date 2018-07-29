РИАМО - 29 июл. В столице в 2018 году открылись 2,8 тысячи летних кафе, что превышает показатель 2017-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году в Москве открылись 2,8 тысячи летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — написал Собянин в Twitter.

Сезон работы летних кафе стартовал 1 апреля. Правовым основанием к размещению летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания служит включение летней веранды в схему размещения.