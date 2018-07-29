РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Подольский историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» представит интерактивную площадку с выставкой на IX Международном военно-историческом фестивале «Битва при Молодях» 4 августа, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник музея.

«Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» 4 августа 2018 года на IX Международном военно-историческом фестивале «Битва при Молодях» представит интерактивную площадку с выездной выставкой «Археология Молодинского поля». Мероприятие будет проходить в городском округе Чехов в селе Троицкое (поворот на поселок Песоченка)», - сказал сотрудник.

Военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях» будет проводиться в формате живой истории. Любой желающий сможет стать не просто очевидцем, но и участником исторических событий: посмотреть реконструкцию Молодинской битвы 1572 года; принять участие в интерактивной программе и многом другом. Проходить фестиваль будет на нескольких площадках: в селе Молоди, где в 8:00 начнется божественная литургия в храме Воскресения Христова, и поселке Песоченка, где мероприятия будут проходить с 10:00 до 23:00.

В программе фестиваля показательные выступления военно-исторических клубов, реконструкция этапа Молодинской битвы, выступление фолк-групп, праздничный фейерверк. Также на фестивале будут работать историческая ярмарка, мастер-классы «Ремесленная cлобода» и многое другое.