РИАМО – 29 июл. Организаторы фестиваля Park Live призвали зрителей отнестись с пониманием к отмене концерта группы Gorillaz и рассказали, что ведутся переговоры об организации сольного концерта группы в столице, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Причиной, по которой был приостановлен концерт 28 июля, стал надвигающийся шторм. Организаторы объяснили, что отмена выступления Gorillaz была «единственно правильным решением» для обеспечения безопасности зрителей, музыкантов и персонала.

«С агентом группы ведутся переговоры о возможном сольном концерте Gorillaz в Москве», — говорится в сообщении.

Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 июля по воскресенье. 28 июля по соображениям безопасности пришлось прервать шоу группы Gorillaz из-за грозы. Позже зрителям сообщили, что музыканты не будут продолжать выступление по техническим причинам.

В 1998-2010 годах группа Gorillaz выпустила четыре пластинки. Через семь лет коллектив решил вернуться к творческой деятельности.

Сильные дожди с грозами прошли в Московском регионе в минувшие сутки. Только за последнюю ночь выпало около 50% месячной нормы осадков.