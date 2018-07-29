РИАМО - 29 июл. После проведения реконструкции пропускная способность магистралей Москвы увеличивается на 25-30%, в штабном режиме по этому вопросу власти столицы работают с коммунальщиками, со структурами, которые регулируют земельные отношения, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«То, что мы видим на открытии дорог и развязок, – это, конечно, вершина айсберга, вершина той огромной работы, которую проводят десятки тысяч людей. <…> Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали дает 25-30%, а то и в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе и общественного», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в штабном режиме власти столицы работают с коммунальщиками, со структурами, которые регулируют земельные отношения, с разными коммунальными и монопольными структурами, такими как «Газпром».

«Работаем с жителями, которые не всегда довольны стройками, с автомобилистами. Ну и, конечно, это огромная работа проектировщиков и строителей, которые должны запроектировать и построить эти гигантские сооружения», - добавил мэр.

Столичный градоначальник также рассказал о строительстве ЦКАД.

«Москвичи не могут представить себе жизнь без МКАД, через несколько лет мы также не сможем представить жизнь без Центральной кольцевой автомобильной дороги. Тысячи грузовых машин проезжают через город, черед МКАД, транзитом проходят через Москву, с севера на юг, с востока на запад. Весь этот огромный поток будет идти через Центральную кольцевую автомобильную дорогу», - отметил Собянин.

Он уточнил, что огромное количество жителей Подмосковья, дачников будут пользоваться ЦКАД.

«Надеюсь, что в 2019-2020 годах уже будут введены все основные этапы этого грандиозного проекта», - заключил мэр.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается более чем в 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.