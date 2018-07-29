РИАМО – 29 июл. Блошиный рынок «Гараж Sale» прошел в подмосковном Сергиевом Посаде в Пожарном переулке, 3а, здесь можно было купить вещи, игрушки, аксессуары хорошего качества и за небольшие деньги, сообщается на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед».

«Одна из первых покупательниц успела приобрести норковую шапку за 100 рублей и подобрать к ней шарфик за символические 50. Самая дорогая вещь может стоить не больше 1 тысячи рублей. Например, дизайнерские юбки и шелковые топики от Виктории Плужниковой», — говорится в сообщении.

Собранные средства с распродажи пойдут на помощь Василисе Поповой. Девочка страдает онкологическим заболеванием, она перенесла несколько операций, прошла множество курсов химиотерапии и теперь проходит реабилитацию. Ее мама также продавала вещи на барахолке.

Одна из организаторов распродажи Анастасия Семенова отметила, что если результаты барахолки будут успешными, то, скорее всего, еще одну проведут в конце августа.