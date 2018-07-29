РИАМО – 29 июл. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Динамо» в первом туре чемпионата России по футболу, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Звучит финальный свисток! Тульский «Арсенал» в матче первого тура Премьер-лиги не смог на своем поле переиграть московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:0, а ведь уже с седьмой минуты тульский клуб был в большинстве после удаления Теттеха», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, «Динамо» провело этот матч на достаточно хорошем уровне, и, по сути, ничья в этом противостоянии выглядит вполне закономерной.

Ранее на московском стадионе «Открытие Арена» прошел матч «Спартак» - «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.