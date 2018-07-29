РИАМО – 29 июл. В России увеличивается количество людей, страдающих ожирением, за год доля жителей РФ с повышенной массой тела выросла на 6%, сильнее всего такая тенденция заметна среди подростков.

«Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация – это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет. И это самая пугающая тенденция. Но при этом в Москве мы видим – большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни», — сказала специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова в эфире радио «Говорит Москва».

По статистике Минздрава РФ, за год доля жителей России с повышенной массой тела выросла на 6%.

В 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Более чем на 25% их количество выросло в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе, где в 2016 году числился всего один человек с ожирением, в 2017 году их стало 536.

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