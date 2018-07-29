РИАМО - 29 июл. В столице возбудили уголовное дело по факту избиения и ограбления безработного на улице Алабяна, подозреваемых задержали, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, 28 июля на номер «02» поступило сообщение о грабеже у дома 10 по улице Алабяна.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 28 июля 2018 года в 04:00 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, безработному 1991 года рождения, зарегистрированному на улице Маршала Малиновского, нанесли ему множественные удары руками по голове, открыто похитили сотовый телефон, фотокамеру, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 84,5 тысяч рублей. Потерпевший с ушибами мягких тканей обращался в медучреждение.

По словам собеседника агентства, позже по адресу: улица Панфилова, дом 2, полицейские задержали бомжа 1997 года рождения и подростка 2001 года рождения, проживающего в столице на Можайском шоссе, которые были изобличены в совершении этого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил собеседник агентства.