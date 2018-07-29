РИАМО - 29 июл. На Клинском стекольном заводе в Подмосковье закрыли столовую после того, как сотрудники завода были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Специалисты ведомства незамедлительно выехали на стекольный завод ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции среди рабочих предприятия.

«Управлением на пищеблоке и столовой предприятия организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Столовая предприятия рассчитана на 200 посадочных мест, работает в круглосуточном режиме. Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока», — говорится в сообщении.

В целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага специалистами Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование. Деятельность столовой временно приостановлена.

Ранее к медикам Тверской области обратились восемь работников Клинского стекольного завода, у которых диагностировали кишечную инфекцию, семь человек госпитализировали.