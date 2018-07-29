РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Власти подмосковного Дзержинского могут подать в суд, чтобы закрыть магазин в доме №12 по улице Лесной за неоднократные нарушения, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

Жители попросили главу прокомментировать ситуацию с ночным магазином на Ленина дом №12. По информации горожан, магазин нарушает все законы РФ и продолжает работать. Одного факта, что магазин торгует спиртным после 23:00, уже достаточно, чтобы применить санкции к нему.

«Полиция мимо не проезжает, а штрафует поэтапно, сначала 500 рублей, последний штраф - 30 тысяч рублей. После чего администрация подаст в суд на закрытие магазина за неоднократные нарушения. Есть определенный порядок, мы живем в правовом государстве», - пояснил Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

Он подчеркнул, что торгует ночью спиртным не магазин, а конкретный продавец. Его наказывают, потом увольняют, а владелец не при чем.

«Не все так просто, как себе представляете, но мы этим планомерно занимаемся», - добавил Панаморенко.