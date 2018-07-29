РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Ремонтника, который ограбил и поджег квартиру на улице Чайковского в ночь с 27 на 28 июля, разыскивают в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля на улице Чайковского. Владельцы квартиры в жилом доме №50 обратились к услугам уже ранее известного им мастера. Он должен был отремонтировать кухню.

«Его нам посоветовал знакомый риелтор, через которого он снимал квартиру. Данный человек ранее ремонтировал нам прихожую, и когда мы решили отремонтировать кухню, то тоже обратились к нему. Мы оставляли его одного дома, так как доверяли. Муж контролировал ход работ и казалось, что он все качественно выполняет. На днях мы привезли новый кухонный гарнитур, холодильник, плиту, заплатили практически всю сумму за его работу», - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ночью 28 июля им с мужем позвонил сосед и сказал, что квартира горит. Когда приехали - пожар был потушен, а квартира пуста.

По ее словам, как оказалось позже, ремонтник на протяжении недели вывозил из квартиры мебель и вещи. Он заказывал такси и даже «Газель». Из квартиры вынесли не только крупногабаритные предметы, но и одежду, посуду и прочее.

«Он планировал ограбление и пожар. На месте возгорания мы нашли несколько бокалов, бутылки вина, а также бутылку с окурками. Возможно, поджог именно в этот день произошел случайно, так как данный ремонтник вместе с сообщниками не успели вынести еще холодильник и новую плиту», - пояснила пострадавшая.

Владельцы квартиры подали заявление в полицию и на данный момент времени разыскивают очевидцев данного происшествия или других пострадавших.

«Этого работника зовут Николай, и снимал он квартиру в микрорайоне Кузнечики. Сообщить информацию можно по телефону: 8(915)692-56-28», - заключила собеседница.