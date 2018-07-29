РИАМО - 29 июл. В столице задержали двух женщин в возрасте 28 и 35 лет по подозрению в покушении на хищение более 870 миллионов рублей путем обмана, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя отделения одного из банков о том, что в организацию обратились две женщины. Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств в размере свыше 870 миллионов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что незадолго до этого деньги были переведены той же гражданкой из одного офиса обслуживания в другой.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Соймоновском проезде Москвы оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались две женщины, временно проживающие в Московском регионе.

«Как установили сотрудники полиции, злоумышленницы, предъявив поддельные документы, обратились в кредитное учреждение, чтобы завладеть денежными средствами с чужого счета. Довести задуманное до конца им помешали полицейские», - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранток судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.