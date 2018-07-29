РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Мотоциклист, в которого въехала иномарка на перекрестке улиц Клемента Готвальда и Гайдара в подмосковном Подольске, пришел в сознание, в настоящее время он находится в реанимации больницы округа, сообщила «РИАМО в Подольске» коллега пострадавшего.

Дорожная авария произошла в Подольске вечером 28 июля на пересечении улиц Клемента Готвальда и Гайдара. Мотоциклист вместе с пассажиркой поворачивал на перекрестке. Женщина за рулем автомобиля Mitsubishi, которая должна была по правилам дорожного движения его пропустить, не уступила дорогу.

«На данный момент он находится в реанимации, но пришел себя. По словам родственников, у него повреждена левая нога, а также плечевой разрыв. У пассажирки - перелом ноги», - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что у пострадавшего имеется водительское удостоверение соответствующей категории.