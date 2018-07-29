РИАМО - 29 июл. Неизвестные подсыпали жителю Томска в кафе в центре столицы нейролептик, после чего ограбили его на 123 тысячи рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«От безработного 1980 года рождения, зарегистрированного в Томске, на улице Советская, поступило заявление о том, что с 21:00 17 апреля 2018 года до 00:20 18 апреля 2018 года в кафе по адресу: Москва, улица Маросейка, неизвестные подсыпали в его напиток дезметилклозапин–метаболит клозапин», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после этого потерпевший в Малом Златоустинском переулке, дом 8, строение 2, потерял сознание. Неизвестные открыто похитили у него сотовый телефон, золотое кольцо, 30 тысяч рублей, две банковские карты и скрылись. После этого потерпевший уехал в Томск.

По его словам, материальный ущерб составил около 123 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.