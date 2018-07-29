РИАМО - 29 июл. Скончался заслуженный артист России, руководитель оркестра «Дэнс-лэнд» Семен Мильштейн, сообщил актер Александр Олешко.

«Умер Семен Мильштейн... Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра «Дэнс-лэнд». Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал», - написал Олешко в Instagram.

Он отметил, что благодаря Мильштейну он получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому.

«Благодаря Семену и артисты, и зрители были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно. <…> Царствие небесное Семен. Спасибо тебе за все хорошее, что ты для меня сделал», - заключил Олешко.

Семен Мильштейн – российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд», заслуженный артист Российской Федерации. Родился 19 января 1960 года. Окончил ГМПИ имени Гнесиных по классу трубы. Преподавал в детской музыкальной школе имени Гнесиных.