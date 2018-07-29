РИАМО - 29 июл. В Зеленограде спасли тонущего пьяного мужчину, пострадавшему оказали первую помощь, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«При патрулировании акватории Школьного озера в ЗелАО спасатели поисково-спасательной станции «Пансионат» увидели тонущего мужчину в 5 метрах от берега. Его оперативно подняли на борт и доставили на станцию. Происшествие произошло в 400 метрах от ПСС. Пострадавший 1953 года рождения находился в сильном алкогольном опьянении, и у него были порезы на ногах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что московские спасатели оказали ему первую помощь, вызвали на станцию скорую и полицию.